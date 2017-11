De nije single van Marlene Bakker, en verder Stad, Dennis Krottje en vanzulf Janneke Vos

Hier de speullieste veur dizze week:

Twij Deuntjes 12 november 2017

Swinder - Vief veur elf

Lianne Abeln - Mien slichte laand

Krödde – Ins blaue hinein

Hans van der Lijke – Jannes

Marlene Bakker – Waarkhanden

Iona Fyfe – The first sangs

Voorheen De Bende - Heracliden oet

Katja Werker – Geh Aufrecht

Tity Veen – T kefee

Mich Hanly – Homeland

Gert Sennema & Westkantstad - Mist worden

Van De Straat – Grunneger PIMP

Tré Martelli – Mazurtango

Twijde uur:

Jan Henk de Groot -Deur deur deur

Alje van Bolhuis - Zo mooi astoe bis

Dion Bouwes & Dennis Krottje – De moat is vol

Erwin de Vries – Jorus

Alex Vissering – Is het woar

Gwyneth Glyn - Adra

Eddy Koekkoek – Schiere Marie

Bert Hadders – Muur van Jericho

Jonas Winterland – Niemandsland

Stad – Knikkers

Annett Louiisan – Solang man traume nog leben kann

Ellis ten Donkelaar – Liesterke

Tannara – Two birds, no stones