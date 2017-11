Kickbokster Sarèl de Jong gaat voor goud op WK: 'Het wordt een spannende finale'

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen staat vrijdagmiddag in de finale van de wereldkampioenschappen Kickboksen in Budapest.

Daarin staat De Jong tegenover de Servische Teodóra Manic die ze eerder dit jaar al eens versloeg op de Wereldspelen. Nu moet de De Jong haar titel verdedigen.

Youtube

Veel rust heeft ze niet gehad; donderdag bokste ze nog de halve finale tegen de Poolse Roza Goemienna. Een tegenstander die ze uitvoerig had geanalyseerd.

'Ik had nog nooit tegen haar gevochten, maar heb goed gekeken, onder andere naar Youtube-filmpjes van haar. Ik mag het bijna niet zeggen, maar het viel me mee. De wedstrijd ging me goed af, ik zat er lekker in. Ik heb goed gekeken hoe zij instapt en daar met combinaties op in kunnen spelen.'

Oude bekende

Vrijdag wacht een oude bekende: Teodóra Manic. De Jong versloeg haar in juni op de World Games, de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten.

'Zij kent mij nu ook een beetje, daar gaat ze op inspelen. En ze wil natuurlijk revanche nemen. Dus dat wordt wel spannend. Op de World Games won ik ook maar nipt van haar.' Toch tempert dat de verwachting van De Jong niet. 'Ik ga gewoon voor goud, dat is doel nummer één. Niets meer en niets minder.'

De finale begint vrijdagmiddag om 15.24 uur.

