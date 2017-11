Lopster mediwietcorporatie klinkt als 'Hollands Hoop'

Deel dit artikel:











'De blaadjes daarvan krijg je een betonnen hoofd', zong de band Doe Maar in de jaren '80 in hun nummer Nederwiet. Niet wetende dat stichting Suver Nuver 25 jaar later er medicinale cannabis van zou maken.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

'Medicinale wiet is geen wondermiddel, maar wel een wonderlijk middel. Het helpt mensen met een ziektebeeld om hun klachten te verminderen', zegt Rinus Beintema, oprichter van Suver Nuver. 'Twee maanden langer geleefd' Beintema is donderdagavond door Loppersum Vooruit (LV) uitgenodigd om in het dorpshuis van Loppersum een presentatie te geven over mediwiet. De partij van fractievoorzitter Geert Jan Reinders werkt aan een voorstel om het telen van wiet voor medicinale cannabis te gedogen. De reden dat LV het gebruik van mediwiet op de politieke agenda wil plaatsen is dat fractiemedewerker Wim Hartlief het gebruikt als medicijn. Ook zijn overleden vrouw heeft mediwiet gebruikt in de laatste fase van haar leven. 'Zij heeft twee maanden langer geleefd en zonder pijn.' Belastingdienst op de stoep Hartlief krijgt zijn medicinale wiet via Suver Nuver. De stichting van Beintema verleent de wietolie op basis van donaties. Tot nu toe worden de werkzaamheden gedoogd. 'Het Openbaar Ministerie heeft zich nog niet bij ons gemeld. Dat is positief', zegt Beintema. 'De Belastingdienst heeft al wel drie keer op de stoep gestaan. Maar dat zal u niet verbazen.' Debat In het dorpshuis zitten zo'n vijftig geïnteresseerden. Onder wie ervaringsdeskundigen en raadsleden uit zowel de gemeente Loppersum als Oldambt. Ook burgemeester Pieter Smit van Oldambt zit in de zaal. De Verenigde Communistische Partij (VCP) zette het onderwerp op de politieke agenda van zijn gemeente. Smit wil kijken of hij een hoorzitting kan organiseren over het onderwerp. 'We kunnen dit natuurlijk niet lokaal regelen. Maar we kunnen het debat wel op gang brengen', zegt Smit High? Tijdens de avond wordt Beintema bestookt door vragen. 'Word je er stoned van?' En: 'Is het verslavend?', klinkt het uit de zaal. 'Nee', is het korte antwoord van Beintema. 'Medicinale cannabis heeft niks met high worden te maken en het is lichamelijk niet verslavend.' Rijden met mediwiet Beintema waarschuwt wel dat je er op een verantwoorde manier mee moet omgaan. 'Het werkt geestelijk wel verslavend omdat het de klachten van je ziektebeeld verlicht.' Een vrouw wil weten hoe het zit als je mediwiet gebruikt en achter het stuur kruipt. Sinds afgelopen zomer is een wet van kracht geworden die het strafbaar maakt om met drugs op deel te nemen aan het verkeer. 'Straks krijg ik een ongeluk en moet ik m'n rijbewijs inleveren omdat ik wietolie in mijn bloed heb', zegt mevrouw. Beintema: 'Dat klopt. Daarom adviseer ik om de auto te laten staan als je mediwiet hebt gebruikt.' Zelf telen De avond gaat ook over hoe mensen zelf legaal medicinale cannabis kunnen telen. Wietolie wordt getrokken uit de stengels en de blaadjes. 'De topjes die je gebruikt om te roken, doe ik niks mee', zegt Beintema. 'Maar wat ik doe, kunnen jullie ook.' Het doel van het voorstel van Loppersum Vooruit is ook dat mensen zelf hun plantjes kunnen telen. 'Maar dat zou ik wel binnen doen', zegt Beintema. 'Anders komen er jongelui op scootertjes langs en roven ze je tuin leeg.' Twintig pillen per dag Jan Dales uit Loppersum heeft wel oren naar het telen van medicinale wiet. Hij heeft epilepsie en slikt twintig pillen per dag om zichzelf te kunnen zijn. 'Ik zou graag dagelijks een paar van die druppels willen slikken zodat ik de helft van m'n medicijnen kan laten staan', zegt Dales. De Lopster ziet het ook wel voor zich een bedrijf op te richten dat legaal medicinale cannabis maakt. 'Een soort dorpscorporatie', zegt Dales. 'Dat klinkt wel heel erg Hollands Hoop-achtig', zegt een andere aanwezige doelend op de gelijknamige televisieserie. In Hollands Hoop, met de Groninger Marcel Hensema in de hoofdrol als Fokke, kweekt een Gronings dorp wiet voor een groot drugskartel. Sympathiek Hollands Hoop-achtige praktijken hoeft Loppersum niet te verwachten. Bovendien moet Loppersum Vooruit eerst het gedoogvoorstel nog indienen voordat het gemeentebestuur er een besluit over kan nemen. Maar dat voorstel komt er alleen als de volledige gemeenteraad het steunt. De meeste partijen hebben al laten weten het een sympathiek voorstel te vinden, maar eerst de informatieavond af te willen wachten. Tot teleurstelling van Loppersum Vooruit waren alleen het CDA en de VVD aanwezig. Wanneer de partij het voorstel indient is nog niet bekend. Lees ook: - 'Informatieavond over mediwiet hoort niet thuis in gemeentehuis'

