Boze jongeren bij raad Winsum: 'Nooit naar ons gekeken bij keuze jongerenwerkers'

Jongeren uit de omgeving van Winsum hebben donderdagavond 670 handtekeningen overhandigd aan het college en de gemeenteraad. Ze zijn niet blij met de keuze voor de Tinten Welzijnsgroep, die het jongerenwerk in de regio gaat overnemen.

Tot nu toe werden jongeren begeleid door het lokale bedrijf Barkema & De Haan uit Baflo.

Definitief

Doordat contracten binnen het maatschappelijk werk, welzijnswerk, jongerenwerk en de cliëntondersteuning afliepen, waren de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond verplicht opnieuw aan te besteden. De Drentse Tinten Welzijnsgroep won de concessie, die inmiddels definitief is.

Vorige maand voerden jongeren al actie via de Facebook-pagina Barkema & De Haan moet blijven, die inmiddels ruim vierhonderd likes heeft. Donderdagavond lieten de jongeren aan de Winsumer raad weten niet blij te zijn met de keuze voor Tinten:

'Wedstrijd beste stukje schrijven'

'Het is onbegrijpelijk dat er niet één keer naar jongeren is gekeken tijdens de aanbesteding.' 'Het is een wedstrijd geworden wie het beste stukje kon schrijven. De lokale betrokkenheid zou groot zijn, maar er is niets waaruit dat blijkt', vertelt de 17-jarige Pleun van Schijndel aan de raad.

De jongeren willen dat de gemeenteraden een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de aanbesteding vanwege mogelijke belangenverstrengeling: 'Volgens ons waren de lijntjes te kort tussen de Tinten groep en de inkoopexpert van de gemeenten, waardoor de slager z'n eigen vlees keurt', zeggen de jongeren.

De handtekeningen worden binnenkort ook overhandigd aan de gemeenten Eemsmond en De Marne.