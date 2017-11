Omwonende busbaan is boos: 'Nu kunnen ze nóg harder rijden!'

Het nieuws dat de knik in de busbaan langs de Koeriersterweg in Stad verwijderd wordt, zorgt voor boosheid bij omwonende Audrey Wijnberg. 'Nu kunnen ze nóg harder rijden!'

Bussen moesten om een telefoonhuisje van British Telecom heenrijden. Dat zorgde voor een knik in de weg. Inmiddels is dat huisje weg en kan de busbaan worden rechtgetrokken

'We hebben al veel overlast van de busbaan, die vijf meter voor mijn huis ligt en waar 550 bussen per etmaal overheen gaan', verzucht Wijnberg. 'De snelheid is een probleem, ze rijden te hard.'

'Onacceptabel!'

'Mijn voordeur is al drie keer verzakt, andere mensen hebben scheuren in hun muur. Dat is onacceptabel. Ik hoop dat er partijen zijn die er vragen over willen stellen in de gemeenteraad.'

'Troostprijs'

'We hebben geld gekregen om wat groen aan te leggen, dat is een beetje een troostprijs. Maar dat neemt niet weg dat we nog met onze schade en klachten zitten. Het is niks aan.'

