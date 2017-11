Rondje Groningen: Lotte heeft de gouden tip voor een efficiënte kip kap kogel

Elke dag zet RTV Noord de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: een zelfgebreide muts die met de trein naar Groningen reist.

1) Stationsplannen

Het hoofdstation in Groningen ondergaat de komende jaren een metamorfose. Maar wat gaat ook alweer veranderen en wanneer gaat dat gebeuren? Bekijk het allemaal nog eens rustig in het filmpje hieronder.

2) Do you have the guts to eat poffert?

Ben jij een internationale student in Groningen en ben je dapper genoeg om echte Groningse/Nederlandse gerechten te proeven? De Smaak van Stad heeft elf lekkernijen voor je op een rijtje gezet. En er staat ook nog bij waar je ze kunt halen.

3) Muts in de trein

Let op: er is een zelfgebreide muts op weg naar Groningen. Hij reist niet alleen, maar samen met een grijze sjaal.

4) Bloemetje voor Lars en Monica

FC Groningen-speler Lars Veldwijk en zijn vriendin YouTube-ster Monica Geuze beleven zware tijden. Tijd om ze een hart onder de riem te steken.

5) Afkickprogramma voor smartphoneverslaafden

Na stoptober en movember, kun je komende maand meedoen aan Digital Detox December.

6) Flitsdixie

Is dit een overstekende dixie of een flitsdixie? Hij zorgt in ieder geval voor gevaarlijke situaties op de Palmelaan in Stad. En excuses voor de hashtag als je net je eten op hebt...

7) Voor de deur parkeren kan wél!

Wat doe je als je voor de zoveelste keer geen parkeerplaats in je straat kunt vinden?

8) Efficiënte kip kap kogel

Ligt op jouw Sint Maarten-route een flat en heb je geen zin om bij al die deuren aan te bellen? Lotte heeft een goede tip voor je!

9) Frikandellenvlaai

Heb jij 'm al geproefd?

10) Flitsend station

Regenachtig Groningen door de ruit van een bus.

11) Op tijd naar MartiniPlaza

O, en moet je zondag in MartiniPlaza zijn? Ga dan op tijd van huis!

