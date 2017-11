Recordaantal scholieren maakt kennis met universiteitsstad Groningen: 'De sfeer hier is gewoon leuk'

Bijna achtduizend middelbare scholieren laten zich vrijdag op de open dag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) informeren over de mogelijkheden om in Stad te gaan studeren.

'We willen graag het gevoel krijgen van de school en de stad', vertelt een man uit Heerde, die met zijn zoon een kijkje komt nemen. 'Gevoel speelt een grote rol, maar ook de manier waarop de universiteit de stof behandelt. Hij wil Informatica studeren.'

Een meisje uit Leeuwarden ziet het al helemaal zitten. 'Het gaat er mij vooral om of de studie leuk is, ik denk wel dat ik voor Groningen kies. De sfeer hier is gewoon leuk.'

'Weet wat je kiest, studeren is duur'

'We hebben ruim 12.000 aanmeldingen, inclusief ouders. Het zijn ongeveer 7700 studenten. Dat is een nieuw record', vertelt coördinator Joke Jalving van de RUG. 'Men oriënteert zich tegenwoordig heel goed, dat wordt ook aangeraden. 'Weet wat je kiest, studeren is duur'. We zien al een aantal jaren dat er ook vaak ouders meekomen, dan kunnen ze er thuis over doorpraten.'

Punt van zorg is het tekort aan woonruimte voor internationale studenten. 'Daar wordt hard aan gewerkt om een oplossing voor te vinden. Want als je graag veel buitenlandse studenten wilt, moet je er ook voor zorgen dat ze woonruimte hebben.'

