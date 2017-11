NNO gaat gamemuziek spelen

Het Noord-Nederlands Orkest (NNO) gaat volgende maand drie concerten geven, waarin het gamemuziek speelt. Volgens het orkest bevatten de meest moderne games eeuwen aan klassieke muziek.

Daarmee is het een 'onontdekte schat'. Merijn de Boer, samensteller van NNO speelt games: 'Orkesten maken een belangrijk deel uit van een gameproductie. Dit zijn ondernemingen die in schaal vergelijkbaar of zelfs groter zijn dan filmproducties, wat je in december terug hoort in de concertzaal.'

Voorbeelden van games waaruit het NNO muziek speelt zijn Heart of Darkness (1998) en Horizon: Zero Dawn (2017).

De concerten zijn op 20 december (De Oosterpoort, Groningen), 21 december (De Harmonie, Leeuwarden) en 22 december (TivoliVredenburg, Utrecht).