Gea Smid uit Bedum is de Kloukste Grunneger van 2017. Zij won vrijdag de finale van de kennisquiz Klouk.

In deze finale nam Gea Smid het op tegen Ciska de Wind uit Bedum. Ciska de Wind was de winnares van de voorjaarscompetitie van Klouk en Gea Smid was de beste in de najaarscompetitie.

In de spannende finale bleek Gea Smid het meest 'Klouk' en ging zij met de eretitel 'Kloukste Grunneger 2017' naar huis.

Bekijk de Klouk finale hieronder: