Jasjesdief krijgt werkstraf (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 23-jarige Stadjer die op 11 juni een inbraak pleegde in een jassenzaak in de Zwanestraat in Groningen had geld nodig om zijn woning in te richten. De man is veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

De Stadjer vernielde in de vroege ochtend de deur en ramen van de winkel. Hij nam twaalf jassen mee en rende weg. Getuigen zagen de man met de jassen lopen en gaven het signalement door aan de politie. Onder invloed De agenten hielden de 23-jarige Stadjer aan, zonder jassen. Die had hij achter het gemeentehuis in de bosjes gegooid. De man was onder invloed van drank. Schade De Stadjer had een nieuwe woning, maar geen geld om die in te richten. Hij raakte in paniek, zei hij tegen de rechter. Hij had bij instanties om hulp gevraagd, maar kreeg die niet. In een opwelling brak hij in, zei hij. Voor de enorme schade die hij veroorzaakte moet hij 1.400 euro betalen.