Groningen blijft goed omgaan met arbeidsgehandicapte

De arbeidsmarktregio Groningen, waar ook Noord-Drenthe onder valt, deed het al goed bij de uitvoering van de Participatiewet. De meest recente cijfers bevestigen dit beeld. Volgens VNO-NCW MKB Noord geeft dit goede resultaat blijk van een grote betrokkenheid bij werkgevers.

Overheid, vakbonden en ondernemers hebben afgesproken om tussen 2015 en 2026 samen 125.000, waarvan 25.000 door de overheid, banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit alles is vastgelegd in de zogeheten Banenafspraak. Mensen met een wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een WIW- of ID-baan vallen onder deze afspraak.

Vanaf het begin scoort Groningen goed in de uitvoering van de Participatiewet en dat beeld wordt nu opnieuw bevestigd. Landelijk hoort de arbeidsmarktregio Groningen bij de top drie. Over 2016 moesten in Groningen 935 extra banen gecreëerd worden. Aan het eind van het jaar stond de teller op 2.303. Ter vergelijking: Drenthe had 280 als opdracht en realiseerde 441. In de provincie Friesland moesten 730 mensen uit de doelgroep geplaatst worden. Het werden er 803.

1. Waarom pakt het bedrijfsleven in Groningen het zo goed op?

Ingrid Dragtstra is manager belangenbehartiging bij VNO-NCW MKB Noord. Noordzaken legt haar een vijftal vragen voor.

'In Groningen is de voorlichting en activatie goed. In Oost-Groningen spelen de Trainings- en Diagnosecentra daarin een grote rol. Daar wordt snel getoetst of iemand klaar is of klaar te maken is voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt vanuit een positieve benadering. Wat kan iemand wel? Er wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarnaast zijn veel Groninger bedrijven van oudsher sterk verankerd in de regio. Dit betekent vaak ook verantwoordelijkheidsbesef richting het vestigingsgebied. Ook zien werkgevers de voordelen van inclusief werkgeven. Je houdt er bijvoorbeeld een loyale medewerker aan over.'

Het bedrijf Sylvaphane met onder andere vestigingen in Leek en Tolbert wordt gezien als een voorbeeldbedrijf. Karin van Diest is manager Strategie en Ontwikkeling. Ruim voor de invoering van de Participatiewet voerde Sylvaphane al een actief beleid.

'We kijken niet vanuit het feit dat we vanwege de wet iets moeten, maar we kijken wie er goed bij ons past. Dat is een andere benadering. Uiteraard kost begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra tijd. De medewerkers hebben dat er graag voor over.' Van Diest geeft aan dat in een productiebedrijf met op sommige gebieden gestandaardiseerde werkprocessen het heel goed mogelijk is om medewerkers te laten participeren. 'Iedere medewerker is anders en moet op een andere manier behandeld worden. Iedereen kan bij ons zichzelf zijn en wordt gezien als een volwaardige medewerker. Dat is wat het mooi maakt.'



Sociaal verantwoord ondernemen is één van de speerpunten bij Sylvaphane. Dat is ook vastgelegd in een ISO 26000 verklaring. 'Het verzorgen van werk/leerplekken voor BBL jongeren en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Wajongers is hierbij erg belangrijk.'

Ook is het bedrijf voor verschillende opleidingen erkend als officieel leerbedrijf. 'Hierdoor proberen we een bijdrage te leveren aan de opleiding van medewerkers met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons heeft dit als voordeel dat we op deze manier erg leergierige en gemotiveerde medewerkers aan ons binden.'

2. Wat is het effect van een krapper wordende arbeidsmarkt?

'De arbeidsmarkt trekt inderdaad aan en dat heeft effect, maar niet alleen voor deze doelgroep. Er zijn meer banen, maar het blijkt soms lastig om de juiste match te maken. Het systeem is nog niet optimaal ingericht. Er is daarbij sprake van een verschuivende vraag. Met name richting technische banen. Dit vraagt andere vaardigheden van medewerkers en dus ligt er een bredere uitdaging op het gebied van leven lang leren. Met betrekking tot de Banenafspraak zijn de streefcijfers in het Noorden gelukkig ruimschoots gehaald en elk bedrijf kan hier op zijn manier een bijdrage aan leveren. Kun je het niet zelf, dan kun je misschien bijdragen door afspraken met je leveranciers. Dat is een verandering van de mindset. Daar zijn we met elkaar goed mee bezig.'

3. Heeft de participatiewet inmiddels tot vaste banen geleid?

'In de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en vaste banen, dus dit is lastig te duiden. Uiteraard wordt er ingezet op duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking. Je investeert niet in mensen om ze na een half jaar weer thuis te laten zitten. Mensen duurzaam aan de slag is het streven. Dit kan bij één werkgever, maar begeleiding van werk-naar-werk kan ook.'

Bij het bedrijf Eska in Sappemeer wordtook actief beleid gevoerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Femmie Slomp, manager HR, hierover.

'We bieden ze de kans om onderdeel te zijn van de arbeidsmarkt. Zodat ze net als jij en ik onderdeel zijn van een bedrijf en werkzaamheden kunnen verrichten die bij hun passen. Wij zijn begonnen met een aantal schilders die ondertussen het hele bedrijf van binnen hebben opgeschilderd. Hoe mooi is dat. Ondertussen zijn ze onderdeel geworden van Eska. Er wordt periodiek een ontwikkelingsgesprek gehouden waarbij het functioneren besproken wordt en de werknemer gelegenheid krijgt om zaken kenbaar te maken.'

Dat het voor iedereen een extra inspanning vraagt spreekt voor zich. Binnen Eska zijn de medewerkers te spreken.

'Ze zijn erg positief. Deze werknemers worden gezien als eigen werknemers en worden ook overal bij betrokken. Iedereen is collega van elkaar en daar valt niemand buiten. Op onze beide locaties zetten we ze in, waardoor ze met verschillende collega's samen werken. Dat vinden wij erg belangrijk. Het zijn vaak hele sociale werknemers, die in hun eigen tempo werken. Dat wordt gewaardeerd door het andere personeel. Dat voelen ze en stralen dit ook uit. Op dit moment hebben we drie schilders en twee operators aan het werk. Wij voeren loopbaangesprekken met hen om te kijken wat zij nog meer zouden willen leren binnen Eska. Aan het einde van dit jaar krijgen de eerste twee werknemers een vast contract aangeboden.'

4. Is er iets te zeggen over het type bedrijven dat positief bedraagt?

'Het mooie aan de Banenafspraak is dat alle bedrijven, groot en klein, kunnen bijdragen. Er is ook niet één sector aan te wijzen die eruit springt. Oorspronkelijk wilde het kabinet elke werkgever met meer dan 25 medewerkers een quotum opleggen. Met dit quotum werden deze bedrijven verplicht om vijf procent medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen op straffe van een boete. Dit hebben we om kunnen buigen naar een vrijwillige afspraak. Deze wet is vooralsnog niet van kracht, maar sluimert nog wel op de achtergrond. VNO-NCW MKB Noord is ervan overtuigd dat ondernemers het belang van inclusief werkgeven zien en gelooft dan ook niet in dwang, maar in vrijwilligheid.'

5. Zie je ook ontwikkeling in het soort banen?

'Dat is lastig aan te geven. We hebben nu banen, waarvan we vijf jaar geleden nog niet wisten dat ze zouden ontstaan. Het gaat wat dat betreft razendsnel. Als het gaat om de doelgroep zien we wel dat bedrijven bereid zijn anders te kijken. Ze focussen bijvoorbeeld minder op functies of kijken op een andere manier naar hun processen. Dat biedt vaak ook kansen voor de doelgroep.'

