Fiasco WarmteStad: 'Gijsbertsen moet met heel goed antwoord komen'

Het vertrouwen in wethouder Gijsbertsen wankelt. Dat zeggen 100% Groningen en de SP in de gemeente Groningen. Vrijdag werd bekend dat Gijsbertsen informatie heeft achtergehouden over WarmteStad, dat is uitgelopen op een fiasco.

De investering van zes miljoen euro kan als verloren worden beschouwd. Met WarmteStad zouden 12.000 huizen in de gemeente Groningen met warm water uit de diepe ondergrond worden verwarmd.

Te weinig expertise

De stad heeft het project stopgezet, omdat er veel kritiek was van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het risico op eventuele aardbevingen is te groot en binnen WarmteStad is te weinig expertise op dit gebied, vindt het SodM.

Informatie achtergehouden

Die kritiek was al maanden bekend bij WarmteStad en verantwoordelijk wethouder Gijsbertsen en burgemeester Den Oudsten, blijkt vrijdag. Fracties in de gemeenteraad vinden dat er informatie is achtergehouden.

'Onbegrijpelijk!'

Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen, was vanaf het begin tegenstander van het project en eist nu een heldere uitleg van Gijsbertsen over het fiasco. 'Hoe kan hij de kritiek op WarmteStad niet serieus hebben genomen?! Onbegrijpelijk!'

Of hij per direct moet aftreden, wil Woldhuis nog niet zeggen: 'Ik wil hem de kans geven om het uit te leggen, want het gaat hier wel om zes miljoen gemeenschapsgeld.'

'Vertrouwen fors geschaad'

Ook de SP had al enkele maanden geen vertrouwen meer in het project, vanwege de kritiek van SodM. Net als Woldhuis wil Jimmy Dijk van de SP Gijsbertsen nog wel de kans op een reactie geven.

'Maar hij moet met een verdraaid goed verhaal komen, want het vertrouwen is zeker fors geschaad bij de SP. Voor de burgemeester geldt hetzelfde verhaal. Hij had wat ons betreft samen met Gijsbertsen ons beter moeten informeren over de risico's en de ernst daarvan.'

Spoeddebat?

Woldhuis en Dijk weten nog niet of er volgende week een spoeddebat komt, of dat het volgens agenda pas op 22 november wordt besproken in de gemeenteraad. Maar dat het vuurwerk wordt, is duidelijk.

'Ga er hard tegenaan'

'Ik heb vanaf dag één kritisch naar het onderwerp gekeken. Niet omdat ik tegen duurzaamheid ben, maar vanwege de complexe materie. Mij wordt nu verweten dat ik niet goed heb opgelet, terwijl andere fracties hun rol niet serieus hebben genomen. Van mij kun je verwachten dat ik er tijdens het debat hard tegenaan ga. '

'Stukken bestuderen'

PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra is er nog niet zeker van of de raad verkeerd is geïnformeerd. 'Ik wil eerst de uitgelekte stukken van het SodM bestuderen'. Maar op de vraag of hij vindt dat er een spoeddebat moet komen reageert hij: 'Ik kan me voorstellen dat partijen dat willen, dus dan doen we dat gewoon'.

Andere fracties waren niet bereikbaar voor commentaar.

