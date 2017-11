De premie voor de basisverzekering van zorgverzekeraar CZ stijgt volgend jaar met 3,40 euro per maand, tot 116,25 euro. De stijging komt neer op zo'n 40 euro per jaar. Dat is ongeveer de helft van waar het nieuwe kabinet op Prinsjesdag vanuit ging.

CZ is met 2,7 miljoen klanten de eerste van de vier grote zorgverzekeraars die de premie voor 2018 bekendmaakt. Volgens CZ zijn de werkelijke zorgkosten hoger, waardoor er geld op toegelegd moet worden. Dat geld komt uit de reserves van de verzekeraar.

Menzis, met veel klanten in Noord-Nederland, maakt de premie voor volgend jaar voor komende zondag bekend. Eerder lieten kleinere verzekeraars als DSW, Holland Stad en Zorg en Zekerheid weten hun premie licht te laten dalen. Dat zou mogelijk zijn omdat de zorgkosten die over dit jaar worden gemaakt mee lijken te vallen.

Wat doe jij?

Het is nu aan ons, de klanten, met welke zorgverzekeraar we volgend jaar in zee gaan. Stap je over naar een andere (goedekopere) zorgverzekeraar of blijf je juist? Daarbij is het ook belangrijk te kijken naar de voorwaarden van elke verzekeraar.

Stem

Ons Lopend Vuur: Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar



Praat mee!

Worden ze voorgetrokken? En is het een goede zaak dat er meer laadpaalplekken komen, ook als dat ten koste gaat van reguliere parkeerplaatsen? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord)

Gister was het Lopend Vuur: 'Laadpaalparkeerders worden voorgetrokken'. Van de 2074 stemmers was 77 procent het daarmee eens.