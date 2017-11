Ook Den Ham heeft nu de beschikking over een defibrillator

Alle dorpen in de gemeente Zuidhorn hebben sinds vrijdag de beschikking over een defibrillator. In Den Ham hangt nu ook een AED, bij het dorpshuis.

'Als er wat gebeurt, moet je snel aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat hier nu ook een hangt. Want na tien minuten ben je te laat', zegt initiatiefnemer Seiko Spriensma.

Hartstilstand

De AED (automatische externe defibrillator) hangt buiten. Mede naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis op het station van Zuidhorn twee jaar geleden, vertelt wethouder Bert Nederveen.

'Iemand kreeg een hartstilstand. Er was wel een AED, maar die hing binnen op het gemeentehuis, nog geen honderd meter daar vandaan. Maar dat was dicht. Toen hebben we na vragen in de raad gezegd: laten we zorgen dat die AED buiten komt te hangen. En dan dus niet alleen in Zuidhorn, maar ook in de andere dorpen. De bedoeling is dat we in elk van de vijftien dorpskernen buiten eentje krijgen.'

'Tijd is kostbaar'

De volgende stap is nu dat in alle vijftien dorpen in de gemeente Zuidhorn ook buiten een defibrillator komt te hangen. Zuidhorn heeft er al een, Den Ham sinds vrijdag dus ook. Met de andere dorpen gaat de gemeente snel aan de gang. 'Want tijd is kostbaar', aldus de wethouder.