Politie beschermt Vindicat-leden na bedreigingen

De politie heeft extra maatregelen getroffen voor de veiligheid van Vindicat-leden. Dat meldt de Volkskrant.

Sinds de studentenvereniging in opspraak raakte, komen er bedreigingen binnen. Die begonnen vorig jaar toen bekend werd dat een aspirant-lid van Vindicat zwaargewond raakte bij een ontgroening.

Behalve bedreigingen was er ook sprake van bekladding van voordeuren van huizen waarin Vindicat-leden wonen, en in één geval zelfs van het in brand steken van een voordeur. De politie wil uit veiligheidsoverwegingen niet bekendmaken welke extra maatregelen zijn getroffen.

'In de fik steken'

Volgens oud-rector Stijn Derksen variëren de dreigementen tegen het studentencorps en komen er anonieme telefoontjes met de mededeling dat 'de zaak maar eens in de fik gestoken moet worden'. Ook hijzelf zou worden bedreigd, zegt Derksen in de Volkskrant.

Volgens de krant zegt de politie dat Vindicat-leden op straat soms worden gevolgd. In één geval is dat uitgemond in een mishandeling. Daarvan werd toen geen aangifte gedaan.

Uit de hand gelopen etentje

De oud-rector zegt dat de dreigementen eerst nog uitdoofden, maar weer de kop opstaken toen Vindicat weer negatief in het nieuws kwam met een uit de hand gelopen etentje in een sushirestaurant in Stad. De beschermende politie- maatregelen zouden toen weer met een jaar zijn verlengd.

