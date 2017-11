Deel dit artikel:











'Specifiek loopje' kost gewapende overvaller alsnog celstraf (Foto: Archief (Jordi Haverdings/112Groningen))

De 51-jarige Stadjer die in 2015 door de rechtbank in Groningen werd vrijgesproken van een gewapende overval op de Albert Heijn in Groningen, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot vier jaar cel.

De Stadjer was gemaskerd toen hij die dag in januari 2014 het filiaal aan de Van Lenneplaan binnenviel. Hij bedreigde een 16-jarige stagiaire achter de servicebalie met een pistool en maakte 1.300 euro buit. DNA

Bij de roof verloor de overvaller een plastic tasje. Daarop zat dna-materiaal van de 51-jarige Stadjer. Die zei destijds tijdens de zitting in Groningen dat hij inderdaad zo'n plastic tasje op zijn fiets als zadelhoes had. Specifiek loopje Op camerabeelden bleek de overvaller een specifiek loopje te hebben. Het Openbaar Ministerie zette een Britse wetenschapper in, die loopstijlen kon analyseren. Die vergeleek de beelden van de overvaller met de loopgang van de Stadjer. Er waren grote overeenkomsten, vond de wetenschapper. Geen bewijs? De rechters in Groningen waren niet onder de indruk van dit bewijsmateriaal. Als de Stadjer nu uit een grote groep lopers was gepikt, dan was het anders, oordeelden die. Dat de Stadjer vaker is veroordeeld voor overvallen was ook niet doorslaggevend, meenden de rechters. Zij gingen voorbij aan de eis van drie jaar van het Openbaar Ministerie. Wél bewijs Het Hof is het hier niet mee eens. Die vindt de waarneming van de bewegingsdeskundige betrouwbaar genoeg. Volgens de hogere rechters is de Stadjer ten tijde van de overval bij de supermarkt geweest, aangezien van hem een dna-spoor is achtergebleven. Kerfstok Het Hof weegt ook mee dat de Stadjer vanaf 1990 vier keer is veroordeeld tot langere celstraffen voor overvallen. Naast de nieuwe celstraf moet de man een schadevergoeding van 1.500 euro betalen. Lees ook: - Verdachte van gewapende overval op supermarkt gaat vrijuit

