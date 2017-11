Gijsbertsen ontkent achterhouden informatie: 'Vervelend welles-nietes-spelletje'

Wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen ontkent dat hij informatie heeft achtergehouden over het project WarmteStad, dat is uitgelopen op een fiasco. 'Wij zijn volledig transparant geweest.'

De gemeente heeft het aardwarmteproject stopgezet, vanwege flinke kritiek van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het risico op eventuele aardbevingen is te groot en binnen WarmteStad is te weinig expertise op dit gebied, vindt het SodM.

De SP en 100% Groningen slijpen de messen, maar volgens Gijsbertsen is dat onterecht.

'Dat is wat laat'

'Ik heb geen informatie achtergehouden, dat laten de verslagen ook zien. We hebben sinds juni 2015 contact met het SodM, en pas in augustus 2017 kwamen ze met kritiek. Dat is wat laat, na twee jaar.'

Welles-nietes

SodM bestrijdt dat, volgens de toezichthouder zijn de zorgen al veel eerder geuit. Gijsbertsen: 'Het begint zo een vervelend welles-nietes-spelletje te worden.'

'Alles ligt bij de raad, iedereen kan nalezen hoe het gegaan is. We hebben als college direct gehandeld bij de eerste signalen van kritiek van SodM, door het project onmiddellijk stil te leggen.'

'Twijfel niet aan positie'

'Nogmaals, we zijn volledig transparant geweest. Alle beschikbare informatie ligt bij de raad, die mag een oordeel vellen. Ik heb dan ook geen enkele reden om te twijfelen aan mijn positie.'

Lees ook:

- SodM: 'Stad heeft te vroeg grote investeringen gedaan in geothermie'

- Fiasco WarmteStad: 'Gijsbertsen moet met heel goed antwoord komen'

- Kritiek SodM op organisatie WarmteStad wel bekend bij Stad

- Blijft gevoelige informatie over mislukt Warmtestad geheim?

- Stad zet aardwarmteproject in de ijskast; strop in totaal 6 miljoen euro

- SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad

- Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen