Succesvolle YouTube-ster komt naar Stad

Youtube-ster (Meisje) Djamila komt naar Groningen. Op 17 mei treedt ze op in de Kleine Zaal van De Oosterpoort. Met bijna 800.000 abonnees op YouTube is ze de meest succesvolle vrouwelijke YouTuber van Nederland.

Ze woont inmiddels in Amerika en trad in oktober op in Utrecht en Antwerpen. Beide shows waren uitverkocht.

Behalve liedjes plaatst Djamila op haar account ook vlogs, bijvoorbeeld over reizen, producten en 'Do It Yourself-video's'. Een video over armbandjes is minstens 17 miljoen keer bekeken.

Djamila komt vanwege de 'We're All Misfits Tour', vernoemd naar haar nieuwste single Misfits.