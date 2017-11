Man (70) slaat met sleutelbos; tachtig uur werkstraf

Een 70-jarige man uit Musselkanaal is voor een mishandeling in Coevorden veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. De rechter legde de man ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken op.

De Musselkanaalster sloeg op 24 juni een vrouw in haar gezicht, terwijl hij een bos sleutels in zijn hand had. 'De foto's van de verwondingen liegen er niet om', zei de rechter.

Koffie en spuug

De vrouw bloedde hevig en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zij was die dag bij een vriendin in Coevorden op bezoek. De man uit Musselkanaal was daar als mantelzorger. De vriendin en de man kregen een woordenwisseling. Toen de vrouw koffie naar de man gooide en hem bespuugde liep dit uit in een handgemeen. 'Dan ga ik slaan, ja', zei hij tegen de rechter. De verwondingen vielen achteraf mee.

Verduistering van 12.000 euro

De 70-jarige man stond ook terecht voor het verduisteren van 12.000 euro van een vrouw in Coevorden. Die vrouw overleed eind 2015 en de man was in de laatste periode van haar leven haar mantelzorger. De rechter wil in die zaak meer getuigen horen en stelde die zaak daarom uit.