Noord Vandaag: op zoek naar een nieuwe duurzame warmtebron

Heeft hij informatie achtergehouden voor de gemeenteraad? Had hij een té groene bril op? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen ligt onder vuur. Dat en meer in Noord Vandaag.

De gemeente heeft onlangs het stokpaardje van Gijsbertsen, het aardwarmteproject, stopgezet. Het risico op aardbevingen zou te groot zijn. Gijsbertsen is te gast in onze studio. Vindt hij dat hij de raad voldoende heeft geïnformeerd en maakt hij zich zorgen over zijn positie? Vanaf 00:44

Verder in Noord Vandaag:

- Kickbokster Sarèl de Jong verliest de finale van het WK Kickboksen. Wij kijken mee in de woonkamer van de familie De Jong in Meedhuizen. 07:24

- Ronald eet een pannenkoek bij Hans en Grietje, maar dan begint de grond te beven... 10:19

- Hij was gitarist bij Herman Brood en Cuby and the Blizzards. Nu brengt hij voor het eerst een solo-cd uit. Erwin Java speelt bij ons een gouwe ouwe en jij mag raden welk nummer het is. 12:50

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.