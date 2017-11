Mollema genomineerd voor titel Wielrenner van het Jaar

Bauke Mollema is genomineerd voor de prijs Wielrenner van het Jaar. Mollema won de Gerrit Schulte Trofee in 2011 en 2013.

De renner van Trek-Segafredo heeft concurrentie van Girowinnaar en wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin, Mathieu van der Poel, Jos van Emden, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen en Wilco Kelderman. Dumoulin won de prijs de afgelopen drie keer en is ook nu de grote favoriet.

Ritzege in de Tour

Mollema won afgelopen zomer de vijftiende etappe in de Tour de France, na een solo van dertig kilometer.

Club van 48

De verkiezing wordt gehouden door de Club 48, een vereniging voor oud-renners. De trofee wordt later dit jaar uitgereikt in het Autotron in Rosmalen.

Lees ook:

- Mollema sluit seizoen af met tweede plaats in China

- Bauke Mollema wint etappe in Ronde van Frankrijk