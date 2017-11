DVC Appingedam krijgt veilig kunstgras

De nieuwe voetbalclub DVC Appingedam speelt na de zomer van 2018 waarschijnlijk op veilige kunstgrasvelden. Volgens wethouder financiën Annalies Usmany is de gemeente daarover in onderhandeling met de fusieclub.

De club, die afgelopen zomer ontstond na de fusie tussen VV Appingedam en De Pelikanen, ging eerst met de gemeente voor velden met rubberen korrels. Maar over dat soort velden is veel discussie. Het rubber, afkomstig van autobanden, is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Dieper in de buidel tasten

'Je gaat geen nieuwe velden aanleggen waarover deze discussie loopt. Dat is niet aan de orde', zegt Usmany.

De gemeente moet daardoor wel dieper in de buidel tasten, want de 'veilige' velden zijn duurder. Op de begroting voor 2018 staat dat de gemeente zo'n 700.000 euro reserveert voor de kunstgrasvelden. Hoeveel de velden in totaal kosten, is onbekend. Usmany: 'Er komen nog offertes binnen.'

Onderhandelingen

Daarnaast is club nog aan het uitzoeken welke velden precies kunstgras moeten krijgen. 'Dat laten we aan DVC Appingedam over. Zij weten waar ze behoefte aan hebben', zegt Usmany.

De 7 ton die de gemeente uittrekt, is nog niet genoeg. Usmany en haar collega-sportwethouder Martien van Bostelen zijn daarom nog in onderhandeling met de club om de rest van de financiering rond te krijgen.

Nog niet op één lijn

Volgens DVC Appingedam hebben ze onlangs met elkaar om tafel gezeten en zijn ze het nog niet helemaal met elkaar eens.

'We willen allemaal dat de club in het nieuwe seizoen op de velden kan spelen. Dus we moeten wel haast maken', zegt Usmany. 'Maar ik heb er vertrouwen in dat we er samen uitkomen.'

Lees ook:

- Fusie maakt einde aan burenruzie Pelikanen en V.V. Appingedam

- Meer dan tienduizend euro schade door tribunebrand

- Damster derby krijgt gedroomde winnaar