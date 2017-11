Ten Boersters krijgen Stadjerspas.. En Haren dan?

Inwoners van Ten Boer met een laag inkomen kunnen vanaf nu aanspraak maken op de Stadjerspas, die tot nu toe alleen voor inwoners van de gemeente Groningen was. Door de aanstaande herindeling werken beide gemeenten hier voor samen.

Iedereen met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm mag de kortingpas aanvragen. De snelle beslissers krijgen er ook nog bioscoopkaarten bij.

Saillaint detail: inwoners van de gemeente Haren profiteren niet mee. Haren strijdt al vanaf het begin tegen een fusie met de stad Groningen en Ten Boer. Of dat ook de reden is dat de Harenaars niet mee mogen doen met deze actie, is niet bekend.

