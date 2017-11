Erwin Java komt na veertig jaar met eerste solo-album

'Keepin' it real,' zo heet de eerste solo-plaat van de Groninger bluesgitarist Erwin Java. De gitarist zit bijna veertig jaar in de muziek. Hij begon ooit met Hanneke Kappen in White Honey en speelde daarna met Herman Brood en Harry Muskee.

Hij is te horen op tientallen platen, maar een solo-album had hij nog niet.

King of the World

In de Dunn Devil Studios aan de Damsterkade in de stad Groningen legt Java samen met collega-muzikant en geluidstechnicus Bas Mulder de laatste hand aan het album.

'Normaal gesproken brengen we ieder jaar met onze band King of the World een cd uit maar dit jaar slaan we eentje over,' vertelt Java. 'Toen dacht ik: dan ga ik er één voor mezelf maken.'

Liedjes die mij iets hebben gedaan

'Keepin it real' wordt een album met uitsluitend liedjes van anderen. Voor de gitarist een logische keus. 'Dit zijn nummers die voor mij altijd bijzonder zijn gebleven. Liedjes die mij iets hebben gedaan, vaak klassiekers uit de blues en de soul. Liedjes waar ik wel iets aan toe te voegen heb.'



Screamin' Jay Hawkins

'Sweet Georgia Brown' van Django Reinhardt staat in een vertolking van Java op de nieuwe plaat. Net als 'Red House' van Jimi Hendrix en een bijzondere vertolking van 'I put a spell on you' van Screamin' Jay Hawkins, in de versie van Erwin Java gezongen door de Nederlandse blueszanger Ralph de Jongh.

Bert Hadders' Nozems

Java riep de hulp in van meer collega-muzikanten. Zo is de van Barrelhouse bekende zangeres Tineke Schoenmakers op de plaat te horen. Drummer Marcel Wolthoff, onder meer bekend van Bert Hadders' Nozems zit achter de drumkit. Studio-baas en pianist Bas Mulder speelt ook mee op het album van Java.

Fan van Herman Brood

'Voor mij is het heel bijzonder om aan dit album mee te werken,' vertelt Bas Mulder. 'Ik was vroeger een grote fan van Herman Brood en kan me nog goed herinneren dat Erwin bij hem ging spelen. En hoewel we elkaar al jaren tegenkomen hebben we nog nooit zo nauw met elkaar samengewerkt.'



Het album 'Keepin' it real' van Erwin Java verschijnt begin december.