Lentis is positief over sluiting Zuidlaren: 'Er komt zelfs meer werk bij'

De medewerkers die hun baan kwijtraken door de sluiting van de Lentis-vestiging in Zuidlaren, worden herplaatst. Sterker nog, er komen zelfs nog meer banen bij.

Dat zegt Yonas Tewelde, directeur van de afdeling volwassenenpsychiatrie van Lentis. Donderdag werd bekend dat Lentis de psychiatrische kliniek voor volwassenen in Zuidlaren gaat sluiten.

Lege bedden

Lentis besloot de vestiging dicht te gooien, omdat er volgens de directie structureel te veel lege bedden zijn in de klinieken in Groningen, Winschoten en Zuidlaren.

Dit komt omdat in de psychiatrische zorg steeds meer de nadruk komt te liggen op ambulante zorg en steeds minder opnames worden gedaan.

Thuis behandelen

En dat is goed nieuws, zegt Tewelde. 'De inhoud van de zorg is flink verbeterd, maar ook de organisatie. We zetten nu met onze vakteams in op zoveel mogelijk behandelen in thuissituatie. Dit zijn de ambulante behandelingen. Daarmee slagen we er steeds beter in om opnames te voorkomen.'

Vacatures

Juist die vakteams moeten worden uitgebreid. 'We hebben binnen Lentis momenteel meer vacatures dan mensen die boventallig worden. De verwachting is dan ook dat er meer werk is dan er aan medewerkers beschikbaar is', aldus Tewelde.

Vroeg gecommuniceerd

Wanneer Zuidlaren definitief dichtgaat, kan de directeur nog niet zeggen. 'Momenteel praten we met medewerkers en cliënten. We hebben dit zo vroeg mogelijk gecommuniceerd, zodat iedereen zich erop kan voorbereiden.'

'De eerste helft van 2018 hebben we in ieder geval nog nodig om boel te regelen.'

