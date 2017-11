Pannenkoekhuis van Hans en Grietje heeft aardbeving als attractie

Een aardbeving als attractie. Het klinkt als een grapje, maar in Zeewolde (bij Harderwijk) is het dat niet. Ondernemers Hans en Grietje Dielissen hebben daar hun pannenkoekenhuis uitgerust met een 'Groningen Kamer', waar de vloer - na een druk op de knop - begint te trillen.

Pannenkoekenhuis 'Hans en Grietje' in Zeewolde bestaat al jaren, maar werd in 2015 door een felle brand volledig verwoest. 'Het hele gebouw lag plat', vertelt Grietje Dielissen. 'We moesten weer helemaal overnieuw beginnen.'

Journaal

Terwijl Hans en Grietje Dielissen bezig zijn hun bedrijf weer op te bouwen, worden ze regelmatig geconfronteerd met nieuws over de aardbevingen in Groningen.

De kranten staan er vol van en ook het journaal besteedt er aandacht aan. 'En daardoor kwamen we op het idee van de Groningen Kamer', blikt Grietje Dielissen terug.

Heks

'Hans en Grietje' is een themarestaurant. Net zoals in het sprookje woont er een heks en de verschillende eetkamers zijn 'behekst'. Dit houdt in dat tafels 'dansen' en er allerlei 'gekkigheid' te zien en te proeven is.

'Het is de belevingswereld van een kind. En die vinden dit allemaal prachtig', aldus Grietje Dielissen, die vijftig medewerkers in dienst heeft. 'De gasten komen overal vandaan en we zitten regelmatig bomvol.'

Huilende baby

De 'Groningen Kamer' is een eetvertrek, waar de vloer - na een vrijwillige druk een knop - begint te trillen. Onder de vloer is daarvoor een constructie gemaakt met een speciale 'schudbalk'.

Maar daar blijft het niet bij. Wie omhoog kijkt, ziet boven zich van alles gebeuren. Een deur slaat open en dicht, een baby begint te huilen en poppen beginnen te bewegen. Opvallend is dat alle attributen, zelfs een piano en een buffetkast, op de kop hangen. 'Want een aardbeving zet je wereld natuurlijk op de kop', zegt Dielissen.

Huilende kinderen

Hoe gasten van de 'Groningen Kamer' ervaren? Volgens Grietje vinden kinderen het prachtig. 'Aan het plafond is van alles te zien met als slot een korte beving. Op tafel trilt dan alles: kopjes, borden, bestek.'

Wel is het systeem inmiddels iets 'vriendelijker' afgesteld, want de beving bleek te groot. 'Sommige kinderen begonnen daardoor te huilen en dat willen we natuurlijk niet.'

Leedvermaak?

Toch krijgt Dielissen ook wel eens kritiek. 'Dat zijn dan mensen die vragen of we niet aan leedvermaak doen. We leggen ze dan rustig uit dat dat absoluut niet onze bedoeling is. Want ook wij zijn begaan met de Groningers.'

Maar je kunt het ondertussen ook heel anders benaderen, vindt Dielissen. 'Wij laten ook niet-Groningers voelen hoe erg zo'n aardbeving kan zijn. En daar schrikken sommige mensen toch best wel van.'