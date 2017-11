De zenuwen nemen toe bij Sandra Beckerman

Wat begon als een idee dat op Facebook werd geplaatst, is uitgegroeid tot een grootse actie. Zaterdag gaat Bloeiend Verzet écht van start. En Kamerlid Sandra Beckerman (SP) is nu al zenuwachtig.

Wanneer bloemenkweker John Schilder het gekoelde gedeelte opent waar de kleitulpen staan, begint Sandra Beckerman voorzichtig te glimlachen. Want dit is een deel van de bloembollen die zaterdag de grond in gaan.

Bloemetje

Beckerman is een SP'er pur sang. Een activist, die zich soms erg boos maakt over politieke zaken. Als Statenlid kon ze fel uit de hoek komen, als Tweede Kamerlid is dat niet veel anders. Amper bekomen van haar uitverkiezing voor de Haagse kaasstolp, schiet haar in augustus een idee te binnen.

'Wie verdient er een bloemetje in de strijd tegen de gaswinning?', is de vraag. De reacties zijn overweldigend. Reden voor Beckerman om het idee voor een heel bloemenveld te droppen.

Briefje van 50 euro

'En als je ziet wie er allemaal meeleven', stelt Beckerman zichtbaar onder de indruk. 'In Rotterdam stond ik in een van de armste wijken van Nederland, daar wisten ze allemaal van de situatie af. In de trein gaf een man mij een briefje van 50 euro, omdat hij het zo erg vond voor de Groningers.'

Nu moeten er 17.500 bloembollen de grond in. 'Ja, het gaat echt beginnen', stamelt ze. 'Hoe we al die bloembollen de grond inkrijgen? Ik hoop dat er voldoende mensen zijn die gaan helpen, hahaha.'

Zenuwen

Vele politieke partijen steunen het idee. De Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Antje Diertens (D66) zijn van de partij. Burgemeester Marijke van Beek opent zaterdag om 12.00 uur het bal. Beckerman raakt bij het idee dat het écht gaat beginnen al wat gespannen.

'De zenuwen nemen wel toe', bekent ze eerlijk. 'Maar het wordt vast bijzonder. Ik heb er in elk geval veel zin in.'

