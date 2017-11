'Bedrog en misleiding'; harde woorden in rechtszaak om bed-bad-broodopvang

Vuurwerk in de rechtbank in Groningen waar vluchtelingenorganisatie Inlia en bouwbedrijf Ecovario uit Meppel elkaar vrijdag in de haren vlogen. Dat gebeurde tijdens een kort geding dat was aangespannen door Ecovario.

Het bouwbedrijf eist dat Inlia zijn verplichting om een noodopvang te laten bouwen nakomt. Inlia peinst daar niet over. De verwijten vlogen over en weer, waarbij termen als list, bedrog en misleiding door de rechtszaal vlogen.

Wat is er aan de hand?

Inlia, dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad verzorgt, heeft dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit. De asielzoekers wonen op verschillende plekken in de stad, waaronder een grote woonboot.

Inlia wil een centrale bed-bad-broodopvang en die moet komen op het terrein van het voormalige Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat. Daar verblijven al uitgeprocedeerde asielzoekers. Inlia gaat in zee met Ecovario. Dat bedrijf gaat de noodopvang met 176 bedden bouwen. Inlia gaat het pand vervolgens huren van Ecovario.

Kink in de kabel

Alles lijkt geregeld, maar dan komt er een kink in de kabel. Ecovario wil dat Inlia als garantstelling alvast 230.000 euro stort op een derdenrekening bij een notaris. Dat geld is nodig om onder meer nodig al gemaakte kosten, zoals de aanschaf van materialen te betalen.

Inlia zegt het bedrag niet te kunnen overmaken omdat de gemeente Groningen nog niet over de brug is gekomen. Bovendien is er volgens Inlia nog geen bouwvergunning afgegeven.

Fraude?

De zaak wordt er niet beter op als de gemeente Groningen een integriteitsbeoordeling doet over Pieter Leeflang en Gerard Nijboer, de beide eigenaren van Ecovario. Volgens Rens Nijdam, de advocaat van Inlia, zou uit dat onderzoek blijken dat deze twee een bedenkelijke reputatie hebben. Leeflang zou onder meer betrokken zijn bij zorgfraude.

Rechter

'De reputatie van Nijboer en Leeflang doet hier niet ter zake', verweerde Mark Littooij, de advocaat van Ecovario, zich. Volgens hem zijn de beide eigenaren van onbesproken gedrag en nooit veroordeeld voor fraude of anderszins.

Duidelijk is dat Inlia geen vertrouwen heeft in Ecovario. Ecovario op zijn beurt wil dat Inlia zijn contract nakomt. De rechter deed nog een poging om beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Inlia had daar geen behoefte aan. Dat betekent de rechter een besluit moet nemen. De uitspraak is over veertien dagen.

