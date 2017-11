Dai Dai Ntab geeft zichzelf een 'zesje'

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen is vrijdag vijfde geworden bij de wereldbekerwedstrijd in Thialf Heerenveen.

Ntab sprintte naar de finish in 34,92. Daarmee was hij langzamer dan twee weken geleden, toen Ntab de nationale titel op de 500 meter pakte. De winst ging naar Håvard Holmefjord Lorentzen in 34,69.

'Ik maakte in de eerste bocht onvoldoende snelheid en in de tweede bocht verlies ik snelheid. Om het podium te halen kun je je een foutje permitteren, geen twee. Het is gewoon een zesje vandaag.' stelde de Groninger.

Zaterdagmiddag is de tweede omloop van de 500 meter. Daarna komt een andere Groninger in actie in Thialf: Marcel Bosker start dan op de 1500 meter.

