'Vindicatleden naar psycholoog om gebeurtenissen bij corps'

Meerdere leden van studentenvereniging Vindicat zijn de laatste jaren behandeld door een psycholoog vanwege hun ervaringen bij het corps.

Dat zegt psycholoog Martin Appelo uit Groningen tegen de Volkskrant. Het zou gaan om vrouwen die te maken kregen met seksuele handelingen of om leden die tijdens ontgroeningen fysiek geweld of vernederingen moesten incasseren.

Ingesmeerd met urine

In de krant haalt de psycholoog diverse voorbeelden aan. Zo spreekt hij over een studente die werd vastgebonden. 'Ze werd ingesmeerd met urine, rotzooi, etensresten en braaksel. Ze had het zelf toegestaan. Toen ze eenmaal vastzat, wilde ze weg. Dat kon niet meer. Achteraf ontwikkelde ze slaapproblemen, kreeg ze last van herbelevingen.'

Appelo zegt dat meerdere collega's van hem zijn verhaal onderschrijven. Vindicat is geschrokken van de ernst van de verhalen, zegt rector Marc Mohr tegen de Volkskrant.

