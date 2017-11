Uitagenda: Bruidsjurken shoppen en snoep ophalen

Natuurlijk staat Sint Maarten op de agenda dit weekend. Maar wat dacht je van een wandeling langs de Punt van Reide? Of een kijkje nemen in de nieuwe Molukse kerk?

Er is weer van alles te doen in onze provincie.

1. Sint Maarten

Het is dit weekend natuurlijk Sint Maarten. Lange tijd was het een feest voor de armen, waarbij kinderen op bedeltocht gingen langs de huizen van de rijken. Tegenwoordig is het een feest voor iedereen, maar het hangt aan elkaar van tradities. Er zijn door de hele provincie allerlei optochten en andere evenementen. Van Stadskanaal tot Leek en van Ter Apel tot Delfzijl.

Wanneer en waar? Zaterdag 11 november. Door de hele provincie!

Psst. Kun je niet meelopen vanavond? Loop dan digitaal mee met ons! We gaan live om 17:00 op Facebook en lopen in Winkelcentrum Paddelpoel.

2. Brocante festival in Meeden

Brocante, oude ornamenten, tuinantiek samen met een wijn- en kaasproeverij. Op Tuingoed Foltz in Meeden kun je je aan deze combinatie tegoed doen.

Wanneer en waar? Zaterdag 11 en zondag 12 november tussen 10:00 en 17:00. Toegang is gratis. Meer info vind je hier.

3. Neem een kijkje in de Molukse kerk

De planten groeiden uit het dak en de kozijnen waren verrot. Maar nu is de Molukse Kerk Eben Haëzer in Appingedam weer in topvorm. De afgelopen maanden is het gebouw gerenoveerd. Vrijdagavond opende commissaris van de Koning René Paas het gebouw. Zaterdag is 'ie open voor publiek met rondleidingen en muziek.

Waneer en waar? Zaterdag 11 november van 10:00 - 17:00.

4. Bruidsbeurs

Grote plannen? Dan moet je misschien maar even langs bij Bruidplaza. Daar kun je waarschijnlijk wel wat inspiratie vinden voor je grote dag.

Wanneer en waar? Zaterdag 11 november van 14:00 tot 21:00 en zondag 12 november van 11:00 tot 17:00 in het Noordlease Stadion in Groningen. Meer info vind je hier.



5. Wandeling langs de punt van Reide

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger mensen woonden. Nu is het een broed- en rustgebied van vogels. Je mag er alleen maar wandelen onder begeleiding. En dat kan dit weekend samen met het Groninger Landschap.

Wanneer en waar? Zondag 12 november om 12:00 uur in het Bezoekerscentrum Dollard. Meer info vind je hier.

6. Storytrail in Stad

Leer meer over de geschiedenis van de stad Groningen tijdens een 'Storytrail' stadswandeling. Tijdens een anderhalf uur durende tocht door Stad brengt verteller Johannes de geschiedenis tot leven.

Wanneer en waar? Zondag 12 november om 14:00 aan de voet van de Martinitotoren. Wel reserveren! Meer info vind je hier.

7. Braakballen pluizen

Uilen eten muizen met huid en haar op en spugen de onverteerbare delen gewoon weer uit. Waarom doet hij dat? Wat zit er dan precies in die bal? Dat kun je leren bij de jeugdactiviteit van het Groninger Landschap.

Wanneer en waar? Zondag 12 november om 14:00 uur. Meer informatie vind je hier.

