Menzis houdt basisverzekering op 119 euro per maand

Klanten van zorgverzekeraar Menzis betalen volgend jaar evenveel premie als afgelopen jaar. De basisverzekering blijft 119 euro per maand kosten.

Volgens Menzis-CFO Frank Janssen heeft dat drie redenen: 'In de eerste plaats kopen we onze zorg steeds beter in. Voor elke euro krijgen we zo meer waarde. Ten tweede is Menzis een coöperatie zonder winstoogmerk, waardoor we ook volgend jaar een deel van onze reserves teruggeven aan onze klanten.'

Hogere inschatting

'Ten slotte heeft het ministerie van VWS de zorguitgaven voor volgend jaar hoger ingeschat dan Menzis dat doet. Dit verschil geeft ruimte, die we benutten om de premie zo laag mogelijk te houden', aldus Janssen.

VGZ

Veel andere verzekeraars verhogen de premies juist wel. Zorgverzekeraar VGZ verhoogt de maandelijkse premie van de basisverzekering met 3,25 euro. Klanten betalen vanaf 1 januari 116,20 euro per maand voor het basispakket van VGZ.

Univé

Bij Univé stijgt de goedkoopste zorgpremie eveneens met 3,25 euro naar 116,50 euro per maand.



CZ en Achmea (Zilveren Kruis)

Eerder maakte zorgverzekeraar CZ al bekend de maandelijkse premie te verhogen naar 116,25 euro. Van de vier grootste zorgverzekeraars moet alleen Achmea (Zilveren Kruis) nog de zorgpremie voor 2018 bekendmaken.

