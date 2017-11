Janneke Vos krijgt bezoek van tv-ploeg De Wandeling

Radio Noord-columnist Janneke Vos speelt zaterdagavond de hoofdrol in het KRO-televisieprogramma De Wandeling. Presentator Sander de Kramer zocht Janneke en haar man op in Roemenië, waar ze tien jaar woont.

In de uitzending vertelt Janneke over het avontuur van het vertrek van Groningen naar Oarbe de Mures in Roemenië, het opzetten en de ondergang van hun bedrijf en de daaropvolgende 'klim uit het dal'.

Presentator Sander de Kramer, regisseur Elly de Bont en cameraman Albert Stokkers, Ad en Janneke Vos



'We moesten de geiten en koeien weg doen en ik had het nooit verwacht, maar ik heb nu zó'n mooi leven! Ik werk voor allerlei tv-programma's, zoals Spoorloos, ik ben gids voor Nederlandse reizigers. Zo zie je maar, en dat is ook de boodschap in het programma: je krijgt in het leven te maken met tegenslagen, maar je moet altijd doorgaan!'

KRO De Wandeling is zaterdagavond om 17:55 uur op NPO 2 te zien. Haar wekelijkse column op Radio Noord is elke zondagochtend om 11:30 uur in Twij Deuntjes Veur Ain Cent te horen.