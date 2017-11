Rederij Wagenborg heeft maar één angst: terrorisme

'Mijn grootste angst is terrorisme. We nemen die dreiging heel erg serieus.' Kapitein Stefan Teuben van is er niet gerust op. Wagenborg Passagiersdiensten controleert regelmatig bij terroristische dreiging.

'Als we dreiging voelen, controleren we de auto's', zegt Teuben tegen presentator Rob Mulder van Expeditie Grunnen. 'Dat gebeurt regelmatig. We willen geen enkel risico lopen. Ook op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn we erg scherp.'

Verantwoordelijkheid

'We hebben een grote verantwoordelijkheid. In de zomer varen we met duizend passagiers aan boord', vertelt Teuben tijdens de Open Deuren Dag van de passagiersdienst.

'Je moet overal rekening mee houden. Als we iets niet vertrouwen, willen we er zeker van zijn dat het goed zit. Getijden, strenge weersomstandigheden, noem het maar op - nergens ben ik bang voor. Maar terrorisme zit me hoog', zegt Teuben.

Open Deuren Dag

Wagenborg doet zaterdag mee aan de Open Deuren Dag. Daarbij kunnen geïntresseerden een kijkje nemen bij bijvoorbeeld de werkplek van de kapitein of in de machinekamer.



Lees ook:

- Wat zeggen de politieke partijen over veiligheid en je privacy?