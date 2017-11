Actie 'Bloeiend Verzet' van start met planten 17.500 bloembollen

De actie 'Bloeiend Verzet' is zaterdagmiddag van start gegaan. Op een terrein in Uithuizen, middenin het aardbevingsgebied, krijgen de Groningers een eerbetoon voor de strijd tegen de gaswinningsellende.

Dat gebeurt met het planten van 17.000 bloembollen, allen tulpen. De actie gaat de hele wereld over. Uit binnen- en buitenland komen steunbetuigingen, die worden opgehangen bij de rotonde vlak voor je Uithuizen binnen rijdt. Op de kaartjes staan teksten zoals 'hou vol', 'houd moed', 'kop ervoor' en andere aanmoedigingen.

'Dit is echt geweldig'

Grote aanjager van het hele plan is het Groninger SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Wat begon als een grap op Facebook is toch wel behoorlijk uit de hand gelopen. Maar dat vindt ze in dit geval niet zo heel erg. 'Nee, dit is echt geweldig', zegt Beckerman.

'Het is echt ongelofelijk hoeveel steun we uit het hele land, maar ook uit het buitenland hebben gekregen voor alle helden in Groningen die strijden tegen gaswinning en schade. Iedereen staat achter ons, zo worden we sterk!'

Land doorgetrokken

'Ik had een grote backpack die ik vol had gestopt met nepbloemen', vervolgt Beckerman. 'Zo ben ik het hele land doorgetrokken om mensen aan hun jasje te trekken dat het mis gaat in Groningen.

Verslaggever Peter Steinfort vraagt of het nou steun is, of dat mensen in den lande hun geweten een beetje afkopen. 'Nee, ik vond het echt ontroerend om ook te zien wat mensen op de ansichtkaarten hebben geschreven', antwoordt Beckerman. 'Mensen weten er allemaal van en vinden het allen schandalig. Dit is niet geweten afkopen, dit is echt steun vanuit het hele land. Zelfs vanuit de Verenigde Staten.'

17.000 bloembollen

In totaal komen er 17.500 bloembollen in het veld. 'Dat gaat een prachtig gezicht worden dit voorjaar, voor al die Groninger helden', vervolgt Beckerman. ' Er zijn 134.000 mensen met schade en vorig jaar steeg het aantal mensen met meerdere gezondheidsklachten met 80%, vergeleken met het jaar ervoor.'

'Dit is jullie veld en jullie monument. Ik hoop dat het een klein beetje meer hoop geeft om weer in actie te komen om hier samen voor te blijven vechten', besluit Beckerman.

