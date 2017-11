Politie vindt 'enkele kilo's' grondstof voor XTC en speed

In een woning aan de Boerhaavelaan in Groningen heeft de politie vrijdagmiddag grondstoffen voor drugs aangetroffen.

In de woning werden 'enkele kilo's grondstoffen gevonden waarmee synthetische drugs als XTC en speed worden gemaakt. Om hoeveel kilo het precies gaat, en hoeveel drugs daarmee kunnen worden gemaakt, wil de politie niet zeggen. Ook wil de politie niets kwijt over het soort grondstof.

De politie kreeg een tip over een mogelijk drugslab in het pand. Na een inval met een arrestatieteam werd géén drugslab gevonden. Ook was er niemand in het pand aanwezig.

De grondstoffen zijn in beslag genomen.