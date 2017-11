Grol valt uit met blessure bij rentree op judomat

Grol nadat hij is uitgeschakeld op Olympisch judotoernooi in Rio door de Fransman Cyrille Claret (Foto: ANP)

Henk Grol heeft weinig plezier beleefd aan zijn rentree op de judomat. Hij werd zaterdag al in de tweede ronde van het wereldkampioenschap in Marokko in de open klasse uitgeschakeld door de Wit-Rus Aljaksandr Vachaviak.

Grol kwam voor het eerst sinds de Olympische Spelen in Rio Janeiro weer in actie. In de eerste ronde versloeg hij nog vrij eenvoudig de Libanees Nacif Elias (ippon). Grol liep een knieblessure op tijdens zijn wedstrijd tegen Vachaviak. Vervolgens kon hij de Wit-Rus geen partij meer bieden.

Roy Meyer komt ook nog in actie in Marrakesh. Hij was vrijgeloot voor de eerste ronde van het WK in de open klasse. Voor de winnaar ligt er 100.000 euro klaar. De Fransman Teddy Riner geldt als grote favoriet voor de eindzege.

