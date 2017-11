Deel dit artikel:











Gevallen Ntab is de kluts kwijt (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Een val in de warming up heeft Dai Dai Ntab van z'n stuk gebracht op de tweede wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. Hij kwam in Thialf niet verder dan de negentiende plaats.

'Ik had al een misser bij de start en dacht toen al er klopt iets niet. Ik kon de val niet goed van me afzetten', concludeerde Ntab na zijn teleurstellende race in 35.43. Vrijdagavond was hij nog een halve seconde sneller in de eerste omloop op de kortste sprintafstand. Zwaar onvoldoende De rit van een dag eerder beoordeelde hij met een 'zesje'. Wat de Nederlands kampioen op de 500 meter zaterdag liet zien, was zwaar onvoldoende. 'Ik ben niet scherp genoeg en reed twee superslechte bochten. Ik remde meer af dan dat ik snelheid maakte.' WK voetbal Om Ntab nog een beetje op te beuren kwam de kwalificatie van Senegal voor het WK voetbal nog ter sprake. De Groninger heeft een Senegalese vader. 'Het is wel leuk dat zij zich wel plaatsen en het Nederlands elftal niet. Maar ik heb er niet veel mee, ik volg geen voetbal, maar mijn vader zal ongetwijfeld hebben gekeken.' Lees ook: - Dai Dai Ntab geeft zichzelf een 'zesje'

