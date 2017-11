'Kromo' wint vier bronzen medailles

Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd heeft zaterdag op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Peking vier bronzen medailles veroverd.

Kromowidjojo moest twee keer buigen voor haar rivale Sarah Sjöström. De Zweedse was haar de baas op de 100 meter vrije slag met 51,25 tegen 51,91 voor Kromowidjojo. Het zilver was met 51,45 voor de Australische Cate Campbell.



100 meter vlinderslag

Ook op de 100 meter vlinderslag was Sjöström met 55,60 ruim sneller. Kromowidjojo tikte aan in 57,18 en was ook langzamer dan de Chinese Yufei Zhang (56,91).

De 27-jarige Nederlandse zwemster veroverde ook nog een bronzen medaille op de 50 meter rugslag achter de Australische winnares Emily Seebohm.



Gemengde estafette

Op de gemengde estafette op de 50 meter vrije slag eindigde Nederland als derde. Jesse Puts, Kyle Stolk, Maaike de Waard en Kromowidjojo finishten in 1.31,97, ruim een seconde achter Australië en ook achter China.

Lees ook:

- Zilver voor Kromowidjojo bij wereldbeker kortebaan

- Kromowidjojo pakt Nederlands record op 50 meter vlinder

- 'Kromo' moet Zweedse rivale opnieuw voor laten gaan