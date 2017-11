Plek in A-groep voelt als kado voor Bosker

Marcel Bosker had voor zijn rit op de 1500 meter bij de Worldcup in Heerenveen al in de gaten dat het een bijzondere race zou worden. Hij werd luid toegejuicht door een vol Thialf.

'Het is voor het eerst dat ik dacht 'Holy shit'. Het publiek dat je hoort is echt heel erg tof. Je krijgt gewoon mee dat er net even harder wordt gejuicht voor een Nederlander', stelde de Groninger vast na zijn eerste 'echte' optreden bij de elite van het internationale schaatsen.

Veertiende

Hij eindigde als veertiende op de schaatsmijl, in de A-groep. Door de afzegging van Sven Kramer 'promoveerde' hij uit de B-groep. 'Het is een mooi cadeau van Sven. Al is het dat eigenlijk niet, maar voor mij voelt dat wel zo.'

Ook volgend weekend in Stavanger start Bosker in de hoogste divisie van de 1500 meter van de wereldbeker.

Gretig

Bosker begon gretig aan zijn rit. Hij finishte in 1.47.07. 'Het was de bedoeling om hard van start te gaan. Aan het eind kom je dan wel kapot te zitten. Maar dat is niet anders. Met een beetje mazzel eindig je nog bij de eerste tien. Dat zat er net niet in.'

