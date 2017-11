Expeditie Grunnen loopt Sint Maarten

11 november is de dag! Deze zaterdag bezocht het team van Expeditie Grunnen het Verzoamelhuus in Niekerk waar het volledig in het teken stond van Sint Maarten. Het mooiste Groningse lied werd hier gezongen.

Ook werd er gezongen voor Jolanda in Farmsum, die 50 jaar is geworden. Haar dochter had Expeditie Grunnen stiekem een berichtje gestuurd en kwamen als verrassing langs om het feest mee te vieren.



Verder in Expeditie Grunnen

- Kunstrijwedstrijd 'Peerd van Ome Loeks'

- Open Deuren Dag in Lauwersoog

- Op zoek naar een gitaar voor de Syrische vluchteling Zian

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!