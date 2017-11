Groningen viert Sint Maarten

Zaterdag lopen ook in Groningen kinderen voor Sint Maarten. In dit artikel een overzicht van het feest bij Groningers.

Het is weer Sint Maarten en dus gaan de Groningse kinderen zaterdag zodra het donker is met hun lampion langs de deuren voor iets lekkers. Maar waar komt het lampionnenfeest eigenlijk vandaan? Lees hier een uitgebreid achtergrondverhaal over Sint Maarten.

Bekijk hieronder onze Facebook Live reportage terug over Mien lutje lanteern.



