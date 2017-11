7.500 ouders mee met aspirant-studenten op open dag

15.000 mensen zijn vandaag naar de Hanzehogeschool in Groningen gekomen voor de eerste open dag van het studiejaar. 'Ik denk dat ongeveer de helft daarvan ouders zijn', zegt Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool.

Het is een bewijs van de trend dat er steeds meer ouders met hun leerlingen meegaan naar de open dag.

Leenstelsel

In de loop der jaren komen er steeds meer ouders mee, ziet Pijlman. 'Het leenstelsel is natuurlijk ingevoerd, de studiebeurzen zijn afgeschaft. Daarom is het extra belangrijk dat een aankomend student zich goed oriënteert, en dat die dat ook overlegt met zijn ouders.'

De ouders zullen vaak ook een deel van de studie moeten betalen, vermoedt Pijlman. 'Maar ook is het gewoon leuk en een teken van belangstelling van de ouders in wat hun kind doet.'

Fijn en vertrouwd

De komst van de vele ouders naar de open dag is goed te zien. Vaak doen die ouders dat omdat de aankomend studenten het zelf prettig vinden. 'Het is wel fijn en vertrouwd om mijn vader mee te hebben', zegt aankomend studente Ploum van der Horst.

Toekomst

Ook haar vader, Mathieu van der Horst, vindt het fijn om mee te zijn. 'Ik wil graag weten wat de interesses van mijn dochter zijn, en ook is het leuk om met haar toekomst bezig te zijn.'

Sibo Hendriks, de vader van Hidde Hendriks, heeft een meer praktische reden: 'Hij heeft zijn rijbewijs nog niet, en er moet toch een chauffeur zijn om hem hier naartoe te rijden.'

