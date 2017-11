Nederlandse en Syrische kinderen maken samen lampionnen

Zo'n 100 kinderen van Nederlandse en Syrische afkomst maakten vandaag lampionnen van bloembollen en pompoenen. Op de ouderwetse manier dus. En dat allemaal in het teken van de verbinding.

'Wij vinden het belangrijk dat de traditie van Sint Maarten wordt overgedragen naar de nieuwkomers in ons land', zegt organisator David van Griethuysen.

Mensen verbinden

De speciale Sint Maartenmiddag is mede georganiseerd door stichting Het Houten Huis, waar Van Griethuysen aan verbonden is. De theatergroep wil met het feest verschillende mensen met elkaar verbinden.

En dat lukt aardig. De opkomst is hoog en de kinderen werken met elkaar samen alsof ze elkaar al jaren kennen. 'Het is ook erg leuk om dit te doen met mensen die hier nog niet zo lang wonen', zegt Milou, een van de kinderen die vandaag meedoet. 'Sint Maarten gaat natuurlijk wel over delen.'

Syrisch eten

De kinderen maken niet alleen lampions, ook hebben ze samen gegeten. Syrisch, om precies te zijn. 'De Nederlandse kinderen vonden het erg lekker', zegt de Syrische Jaylan. Het was voor haar de eerste keer dat ze een lampion maakte. 'Dat was erg leuk. Vooral met de lichtjes, als ze branden.'

