Den Hertog knokt zich naar derde plaats in Utrecht

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdagavond tijdens de vierde wedstrijd om de KPN Marathon Cup een podiumplaats gepakt.

De Groninger kwam in de eindsprint dichtbij de zege, maar moest zijn meerdere erkennen in winnaar Gary Hekman en werd derde. Robert Post deed ook lang mee voor de ereplaatsen en kwam als vierde over de meet.

Interessante race

Op de Vechtse Banen in Utrecht ontspon zich een interessante race. Zestien schaatsers maakten zich in de wedstrijd over 125 ronden los van het peloton en namen een ronde voorsprong.

Toen het peloton afgesprint was kon het tactische steekspel beginnen. Den Hertog zat steeds in een goede positie. Enkele ontsnappingspogingen werden in de slotfase ontzenuwd.

Derde uit de laatste bocht

In de slotronde schoof den Hertog mee met de favorieten en kwam als derde uit de laatste bocht. De Stadjer sprintte met alles wat nog in hem zat mee om de overwinning, maar kwam daarvoor net tekort. Hekman wist met enkele centimeters voorsprong als eerste over de eindstreep te glijden.

Podium

De tweede plaats ging naar Evert Hoolwerf. In het algemeen klassement blijft Crispijn Ariëns de leider. Bij de vrouwen ging de zege naar Janneke Ensing uit Gieten.

De Groningse vrouwen speelden opnieuw geen rol van betekenis. Britt Tjalma was de best geklasseerde rijdster op de zestiende plaats. Leidster in het algemeen klassement is Iris van der Stelt uit Sassenheim.