Lekke waterleiding zet Van Ketwich Verschuurlaan in Stad blank (update) (Foto: Twitter/Janet Oortwijn)

Bij diverse bewoners in de wijk De Wijert in Stad kwam vanochtend geen water uit de kraan. Waterbedrijf Groningen meldde dat een waterleiding lek was.

De desbetreffende waterleiding zit aan de Van Ketwich Verschuurlaan. De gehele straat stond onder water. Het waterbedrijf heeft de leiding inmiddels gedicht, waardoor bijna alle bewoners weer water hebben. Pompen Ook in de wijk Helpman, en zelfs in Paddepoel, Selwerd en Hoogkerk hebben bewoners last (gehad) van het lek. Doordat er een watertekort werd gesignaleerd, bleven de pompen water stuwen en ontstond een tekort aan water. Afzetting Het water is grotendeels van de straat af, maar er is een modderravage ontstaan. Daardoor is de kruising op de Van Ketwich Verschuurlaan ter hoogte van de Van Lenneplaan afgezet en niet toegankelijk voor verkeer. Waterkar Het is niet bekend hoeveel mensen nog zonder water zitten of hebben gezeten, maar vermoedelijk gaat het om honderden huishoudens. Voor de mensen die nog geen water uit de kraan krijgen, staat ter hoogte van de Van Ketwich Verschuurlaan 95 een waterkar. Daar kunnen mensen water halen, maar dan moeten ze zelf wel een pan meenemen, meldt het bedrijf.