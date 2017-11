Deel dit artikel:











Lekke waterleiding zet Van ketwich Verschuurlaan in Stad blank (Foto: Twitter/Janet Oortwijn)

Bij diverse bewoners in de wijk De Wijert in Stad komt sinds vanochtend geen water uit de kraan. Waterbedrijf Groningen meldt dat een waterleiding lek is.

Het lijkt erop dat de desbetreffende waterleiding aan de Van Ketwich Verschuurlaan zit. De gehele straat staat onder water. Het is niet bekend hoeveel mensen zonder water zitten.