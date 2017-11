Trainer Bayern: 'Robben is beter dan ooit, verlengen dat contract!'

Jupp Heynckes sluit uit dat hij volgend seizoen ook nog trainer van Bayern München is. Toch bemoeit hij zich wel met de toekomst van de club: het contract van Arjen Robben moet worden verlengd.

En wel zo snel mogelijk, zegt de 72-jarige opvolger van de eind september ontslagen Carlo Ancelotti tegen de leiding van de club.



Beter dan ooit

'Arjen heeft weer plezier in voetballen', zegt Heynckes in der Welt am Sonntag over de Bedumer. 'Voor mij is hij op zijn 33e jaar beter dan ooit. Hij is een groot voorbeeld voor jonge spelers die carrière willen maken. Velen hebben talent, maar weten echter niet hoe ze zich als prof moeten gedragen.'

