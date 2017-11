Bus vol Lycurgus-supporters hoopt op 'het wonder van Maaseik'

De volleyballers van Abiant Lycurgus staan zondag voor een lastige opdracht: in en tegen Maaseik vier sets winnen om de poulefase van de Champions League te halen. Ze krijgen daarbij steun van enkele tientallen trouwe Groningse supporters.

De groep vertrok zondagochtend bij het Alfa-college Sportcentrum, de thuishal van Lycurgus, richting België. Ze gaan voor het wonder van Maaseik, aldus een van de organisatoren van de reis, Anne Buunk.

'Het is reëel'

De thuiswedstrijd werd afgelopen week met 3-1 verloren. Daarom is in België een 3-0 of 3-1 overwinning nodig om een beslissende 'golden set' af te dwingen. Buunk: 'Het kan, maar het wordt wel heel erg moeilijk. Maar ik roep al de hele week dat het reëel is, en dat doe ik nu dus ook maar.'

Spelers en staf sprongen bij

De vervoerder eiste een minimum van dertig personen, maar toen duidelijk was dat dat aantal net niet gehaald werd, sprongen de spelers en technische staf van Lycurgus bij. Zo kon de reis toch gemaakt worden. 'Maar anders waren de meeste gewoon met de auto gegaan, hoor. Dus we waren er wel bij geweest', zegt Buunk.

Vertrouwen

'Pa Taaij', de vader van coach Arjan Taaij, zag het wel zitten om met overwegend vrouwelijk gezelschap vier uur in de bus te zitten. En ook hij heeft vertrouwen in een stunt: 'Natuurlijk is het mogelijk. Je hebt het zelf in de hand. Als je goed speelt, dan gaat het lukken.'

Pa Taaij in het midden



Divers gezelschap

Verder zaten er, behalve de harde supporterskern, ook de Iraanse ouders van speler Hossein Ghanbari, spelersvrouw Nikki Gortzak en teammanager Mello Veenstra in de bus. Een divers gezelschap dus, hopend op 'het wonder van Maaseik'.

