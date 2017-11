Mahi bereikt met Marokko het WK

Het nationale elftal van Marokko won zaterdagavond met 2-0 van Ivoorkust en heeft daardoor voor het eerst sinds 1998 de eindronde van een WK bereikt. Ook Mimoun Mahi vierde feest.

De aanvaller van FC Groningen kwam niet in actie, maar zat wel bij de wedstrijdselectie van Marokko.

Uitnodiging

Het Noord-Afrikaanse land deed in 1998 in Frankrijk voor het laatst mee aan het WK. Dat was de derde deelname voor het Noord-Afrikaanse land. Ivoorkust was aanwezig op de laatste drie WK's van 2006, 2010 en 2014, maar ontbreekt nu bij de eindronde in Rusland. Dat geldt niet voor Mahi, mits hij een uitnodiging krijgt van bondscoach Hervé Renard.

